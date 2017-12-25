Встретят Новый год дома: в Екатеринбург с Северного Кавказа вернулся сводный отряд свердловских полицейских

Накануне рано утром на перрон железнодорожного вокзала Екатеринбурга пассажирским поездом с территории Северного Кавказа вернулся сводный отряд свердловского гарнизона полиции численностью более 100 человек, которые оказывали помощь в поддержании правопорядка и стабильности в регионе с по-прежнему сложной оперативной обстановкой. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

"Вместе с силовиками домой прибыли и две служебно-розыскных овчарки "Чери" и "Ненси". Руководил бойцами на протяжении шести месяцев подполковник Алексей Андреев из Каменска-Уральского. Командиром эшелона был начальник подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Радовских. На долгожданную встречу любящие жены пришли с цветами, воздушными шарами и с соответствующими событию плакатами", -сообщил полковник Горелых.

По его данным, сразу после того, как личный состав вышел из вагонов, состоялось торжественное построение. Поприветствовать коллег, кроме родных и близких, лично прибыл временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин (как пояснил Горелых, руководитель Главка Михаил Бородин сейчас находится в отпуске). Он тепло поприветствовал сотрудников с прибытием на родную землю, поблагодарил за боевые задачи, выполненные с честью, как и подобает уральцам, за то, что вернулись без потерь.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поощрении особо отличившихся во время боевой вахты представителей отряда. Теперь вернувшихся ожидает непродолжительный реабилитационный отпуск, по окончании которого они вновь приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях", - отметил генерал Кривегин.

Тем временем, по словам Валерия Горелых, другой сводный отряд свердловской полиции только что приступил к несению службы на Северном Кавказе. Официальный представитель регионального МВД пожелал землякам быстрее адаптироваться к новым условиям и климату, а также достойно пройти путь длиной в 180 дней и не забывать звонить тем, кто все это время будет с нетерпением ждать их дома.