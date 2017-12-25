В Тюменской области примут закон о поддержке IT-компаний

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел заседание президиума регионального правительства на котором был рассмотрен законопроект о господдержке отрасли IT-технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Проект по инициативе областных властей будет внесен в региональный парламент. Как пояснил заместитель губернатора Вадим Шумков, он объединяет все формы поддержки этой сферы, которые на сегодняшний день утверждены разными нормативными документами. Основная цель проекта - создать условия для роста отрасли информационных технологий в Тюменской области, создание новых предприятий в сфере IT.

Законопроект предусматривает установление льготного порядка налогообложения для IT-организаций, предоставление им субсидий за счет средств областного бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося собственностью Тюменской области. Кроме того, консультационная, информационная и организационная господдержка при продвижении и реализации продукции, предоставление образовательных услуг.

"Мы создаем в Тюменской области комплексную систему благоприятствования для развития IT-сферы. Приоритетная задача - сформировать в регионе новую активно растущую отрасль экономики", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.

Ожидается, что принятие закона обеспечит комплексный подход к государственной поддержке в отрасли информационных технологий, повысит привлекательность региона для участников российской индустрии IT, инвесторов и институтов развития. Это позволит эффективно решать вопросы импортозамещения в области информационных технологий как в одной из наиболее зависимых от использования импортного программного обеспечения.