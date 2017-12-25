Челябинское отделение ЛДПР возглавил Алексей Фёдоров

Координатором челябинского регионального отделения ЛДПР назначен Алексей Фёдоров. Ранее он занимал пост руководителя первичной партийной организации Тракторозаводского район города. об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поддержал это решение Высшего Совета", - говорится в сообщении.

Бывший координатор регионального отделения партии Виталий Пашин, полномочия которого истекли в октябре текущего года, останется куратором партии в регионе от фракции ЛДПР в Госдуме.

"Пока сохраняет свой пост и руководитель аппарата ЧРО Анатолий Ганин. В середине января следующего года планируется проведение отчетно-выборной конференции, выборы нового состава Координационного Совета и Контрольно-Ревизионной Комиссии", - отметили в пресс-службе челябинского отделения ЛДПР.