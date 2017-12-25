Уральцев ждут каникулы "по-европейски": теплый Новый год и морозное Рождество

в этот день
25.12.17
23:49
В Екб.01:49
Какой у России образ будущего? Новый МЭФ обсудит "запрещенную" в стране тему
"Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
В "торговом центре Ельцина" появился салон красоты с баней
Главное
Водитель автобуса, съехавшего в подземку, рассказал свою версию

Тема дня
В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Следствие рассматривает три возможных версии крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту НАО: есть погибшие
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Всероссийская стачка дальнобойщиков: в Екатеринбурге активистов лишили флагов, в Санкт-Петербурге и Оренбурге – свободы
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1432

Уральцев ждут каникулы "по-европейски": теплый Новый год и морозное Рождество
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

Уральцев в этом году ждет теплый Новый год, а вот к Рождеству заметно похоладает. В преддверии праздника и новогодних каникул полиция и МЧС переходят на режим повышенной готовности, а вот "скорая помощь" будет работать в штатном режиме. Речь об этом шла сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, погода в новогодние каникулы в целом будет благоприятной, осадки средней интенсивности. Завтра и послезавтра температура воздуха ночью будет в районе 15 - 20 градусов ниже ноля, днем - 8 - 13 градусов ниже ноля. К 27 декабря ожидается похолодание: до 23 градусов ниже ноля, на севере региона - до 27 ниже ноля, при этом, днем температура будет в районе 10 - 15 градусов ниже ноля. 28 декабря ожидается мокрый снег и потепление - до 1 - 6 градусов; 30 и 31 декабря ожидается, что градусники термометров опустятся до 13 градусов ниже ноля; а 1 - 3 января - до 16 градусов ниже ноля - ночью и 12 градусов ниже ноля - днем. Осадков не прогнозируется. 4 и 5 декабря ожидается небольшой снег и похолодание - уже 5 - 7 января температура упадет до 23 градусов ниже ноля - ночью и до 18 градусов ниже ноля - днем.

Как рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России Олег Тощев, в настоящее время правоохранители проводят встречи с главами муниципальных образований: обсуждают подготовку к предстоящим праздникам.

В сами новогодние праздники наряды полиции будут приближены ко всем объектам массового скопления людей.

"В случае экстраординарных событий будет введен резерв", - уточнил он.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, Олег Тощев пояснил, что в праздничные дни полиция будет работать в режиме повышенной готовности. Что касается сил и средств, задействованных в обеспечении порядка в новогодние каникулы, то по словам представителя областного Главка МВД, "их будет достаточно" - на уровне прошлого года, когда порядок охраняли порядка 3 тыс. правоохранителей.

Олег Тощев также подчеркнул, что в прошлые годы обстановка на территории региона была стабильной, а серьезных нарушений правопорядка не наблюдается. При этом, он попросил свердловчан в новогодние каникулы вести себя уважительно по отношению друг к другу, не оставлять без присмотра детей, не распивать алкоголь в общественных местах, а также выполнять законные требования сотрудников полиции.

В режиме повышенной готовности в праздники будут работать и сотрудники МЧС: для этого будет задействовано 1,7 тыс. человек и 620 единиц техники. Об этом собравшимся сообщил государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов. Он рассказал, что в настоящее время сотрудники ведомства провели уже 110 рейдов по пиротехнике, в ряде случаев к реализаторам были вопросы.

Представитель МЧС также напомнил о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, например, что не следует пускать салюты и фейерверки во дворах - делать это нужно на открытых площадках.

Отметим, что у свердловского управления МЧС России работает "телефон доверия" - 8 (343) 262 99 99, куда можно сообщать о нарушениях требований пожарной безопасности. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

Свои проверки в настоящее время проводят и в свердловском управлении Роспотребнадзора. По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Натальи Моисеевой, в настоящее время проведено 163 проверки в отношении реализаторов новогодней продукции. Почти в половине случаев - в 47% - выявлены нарушения. В большинстве они связаны с недостаточной для потребителей информацией о товарах. На очереди порядка 150 проверок объектов, которые проводят новогодние мероприятия, а с 26 декабря стартуют проверки оздоровительных организаций.

Как рассказал заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Матвей Демин, "скорая" в новогодние праздники будет работать в штатном режиме.

"Дополнительное усиление не планируется", - отметил он.

По словам Матвея Демина, в этом году фиксируется "более или менее благоприятная ситуация по гриппу и ОРВИ" в сравнении с прошлым годом, когда на новогодние каникулы пришелся пик заболеваемости. Не ждут медики и всплеска пищевых отравлений, переедания, отравления алкоголем и травм от пиротехники.

"Люди поняли, что наше здоровье - наша проблема", - пояснил Демин, добавив, что уральцы стали более ответственно подходить к празднованию Нового года.

"Ожидаем в пределах нормы", - добавил он.

Заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи обратился к уральцам, попросив "соблюдать меру во всем" и приобретать только сертифицированный алкоголь.

Другие новости по темам: Новый год, Рождество, погода, каникулы, праздник, МЧС, полиция, скорая помощь
25.12.2017 11:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Уральцев ждут каникулы "по-европейски": теплый Новый год и морозное Рождество
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+