Уральцев ждут каникулы "по-европейски": теплый Новый год и морозное Рождество

Уральцев в этом году ждет теплый Новый год, а вот к Рождеству заметно похоладает. В преддверии праздника и новогодних каникул полиция и МЧС переходят на режим повышенной готовности, а вот "скорая помощь" будет работать в штатном режиме. Речь об этом шла сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, погода в новогодние каникулы в целом будет благоприятной, осадки средней интенсивности. Завтра и послезавтра температура воздуха ночью будет в районе 15 - 20 градусов ниже ноля, днем - 8 - 13 градусов ниже ноля. К 27 декабря ожидается похолодание: до 23 градусов ниже ноля, на севере региона - до 27 ниже ноля, при этом, днем температура будет в районе 10 - 15 градусов ниже ноля. 28 декабря ожидается мокрый снег и потепление - до 1 - 6 градусов; 30 и 31 декабря ожидается, что градусники термометров опустятся до 13 градусов ниже ноля; а 1 - 3 января - до 16 градусов ниже ноля - ночью и 12 градусов ниже ноля - днем. Осадков не прогнозируется. 4 и 5 декабря ожидается небольшой снег и похолодание - уже 5 - 7 января температура упадет до 23 градусов ниже ноля - ночью и до 18 градусов ниже ноля - днем.

Как рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России Олег Тощев, в настоящее время правоохранители проводят встречи с главами муниципальных образований: обсуждают подготовку к предстоящим праздникам.

В сами новогодние праздники наряды полиции будут приближены ко всем объектам массового скопления людей.

"В случае экстраординарных событий будет введен резерв", - уточнил он.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, Олег Тощев пояснил, что в праздничные дни полиция будет работать в режиме повышенной готовности. Что касается сил и средств, задействованных в обеспечении порядка в новогодние каникулы, то по словам представителя областного Главка МВД, "их будет достаточно" - на уровне прошлого года, когда порядок охраняли порядка 3 тыс. правоохранителей.

Олег Тощев также подчеркнул, что в прошлые годы обстановка на территории региона была стабильной, а серьезных нарушений правопорядка не наблюдается. При этом, он попросил свердловчан в новогодние каникулы вести себя уважительно по отношению друг к другу, не оставлять без присмотра детей, не распивать алкоголь в общественных местах, а также выполнять законные требования сотрудников полиции.

В режиме повышенной готовности в праздники будут работать и сотрудники МЧС: для этого будет задействовано 1,7 тыс. человек и 620 единиц техники. Об этом собравшимся сообщил государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов. Он рассказал, что в настоящее время сотрудники ведомства провели уже 110 рейдов по пиротехнике, в ряде случаев к реализаторам были вопросы.

Представитель МЧС также напомнил о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, например, что не следует пускать салюты и фейерверки во дворах - делать это нужно на открытых площадках.

Отметим, что у свердловского управления МЧС России работает "телефон доверия" - 8 (343) 262 99 99, куда можно сообщать о нарушениях требований пожарной безопасности. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

Свои проверки в настоящее время проводят и в свердловском управлении Роспотребнадзора. По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Натальи Моисеевой, в настоящее время проведено 163 проверки в отношении реализаторов новогодней продукции. Почти в половине случаев - в 47% - выявлены нарушения. В большинстве они связаны с недостаточной для потребителей информацией о товарах. На очереди порядка 150 проверок объектов, которые проводят новогодние мероприятия, а с 26 декабря стартуют проверки оздоровительных организаций.

Как рассказал заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Матвей Демин, "скорая" в новогодние праздники будет работать в штатном режиме.

"Дополнительное усиление не планируется", - отметил он.

По словам Матвея Демина, в этом году фиксируется "более или менее благоприятная ситуация по гриппу и ОРВИ" в сравнении с прошлым годом, когда на новогодние каникулы пришелся пик заболеваемости. Не ждут медики и всплеска пищевых отравлений, переедания, отравления алкоголем и травм от пиротехники.

"Люди поняли, что наше здоровье - наша проблема", - пояснил Демин, добавив, что уральцы стали более ответственно подходить к празднованию Нового года.

"Ожидаем в пределах нормы", - добавил он.

Заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи обратился к уральцам, попросив "соблюдать меру во всем" и приобретать только сертифицированный алкоголь.