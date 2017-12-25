В Челябинске мужчина угрожал поджечь себя у здания администрации города

В Челябинске у здания администрации города неизвестный угрожал поджечь себя в автомобиле. Место ЧП окружили пожарные, спасатели, карета скорой помощи и полиция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Инцидент произошел сегодня днем. К входу здания мэрии подъехал белый "Форд" с местными номерами.

"Стекла автомобиля были заклеены листами бумаги с напечатанными на них политическими лозунгами. Явственно читались слова "Бензин и "Путин, останови беспредел!" При этом водитель – мужчина лет 35-ти – кричал из салона, что намерен подорвать себя, если его требования не будут выполнены", - рассказали в пресс-службе городской думы.

Иномарку окружили спецслужбы. К переговорам присоединился и председатель гордумы Станислав Мошаров. После разговора со спикером городского парламента "террорист" уехал.

"Я видел в салоне канистру с бензином, так что угрозы водителя были вполне осуществимы. Я предложил нарушителю встретиться завтра в моем кабинете, в рамках обычного приема граждан. Не стоит заниматься экстремизмом. Завтра поговорим и вместе обязательно что-нибудь придумаем. Нерешаемых проблем не бывает", - подчеркнул Станислав Мошаров.

Добавим, что по одной из версий, мужчина устроил акцию протеста из-за неприятностей, связанных с одним из садоводческих товариществ в Советского районе.