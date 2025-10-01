Россияне считают необходимой маркировку ИИ-контента

60% россиян поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект (ИИ) при коммуникации с клиентами и партнерами. Против выступают лишь 12%. Такие результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Отмечается, что из 28% сомневающихся многие не просто не определились, а вообще против ИИ, не доверяя этим технологиям. То есть подавляющее большинство россиян против использования ИИ без маркировки. Причем среди мужчины процент сторонников маркировки ИИ больше, чем среди женщин, - 65% против 52%. Здесь не учитывались те, кто вообще против ИИ.

Возраст влиял на ответы респондентов незначительно, а вот уровень доходов сказывался так, что чем он больше, тем чаще люди требовали маркировки ИИ.

Депутат Госдумы Артем Шейкин отмечает, что ИИ прочно вошел в жизнь, но с точки зрения законодательства такого понятия нет. А регулировать то, чего нет, невозможно. Поэтому сначала нужно определить ИИ. Ранее сообщалось, что в Госдуме ведется разработка законопроекта о регулировании ИИ, где будет определение этой технологии.

Специалист по ИИ и член СПЧ Игорь Ашманов подчеркивает, что с ИИ человечество знакомо очень давно, это не новейшее изобретение. Это любая технология, имитирующая когнитивную деятельность человека. Просто в последнее время она сделала большой скачок. Но, наряду с преимуществами, ИИ одновременно ухудшает качество почти всего, где внедряется. И пока что ИИ внедряется в России практически без правил.