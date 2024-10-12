Boeing в ответ на забастовки сотрудников начал увольнять работников

Авиакомпания Boeing ответила на протесты сотрудников – начала сокращать персонал.

Сокращения коснутся примерно 17 тыс. руководителей, менеджеров-распорядителей и сотрудников, сообщила главный исполнительный директор Келли Ортберг сотрудникам в служебной записке. Компания также планирует отложить выпуск своего первого реактивного лайнера 777X. Организация ожидает, что продажи в третьем квартале окажутся значительно ниже оценок Уолл-стрит, пишет Bloomberg.

РБК напоминает, что в сентябре более 32 тыс. сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде устроили забастовку, потребовав увеличения зарплат на 40%. Авиапроизводитель пока не смог с ними договориться и приступил к сокращениям.