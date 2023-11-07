07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Для праздничного настроения: в Екатеринбурге начнут строить ледовый городок

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о возведении ледового городка на Площади 1905 года и организации новогодних мероприятий.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале уральской столицы, делается это "в целях создания праздничного настроения у горожан и гостей Екатеринбурга". Планируется, что ледовый городок будет работать с 29 декабря 2023 по 14 января 2024 года. На его территории пройдет XXII международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия" и будет организована работа новогодней ярмарки.

Ради строительства городка парковка на Площади 1905 года будет закрыта с 13 ноября 2023 по 21 января 2024 года. Демонтаж ледяных скульптур будет проводиться с 15 по 21 января 2024 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что и за сколько собираются построить в главном ледовом городке Екатеринбурга.

Теги: городок, строительство, настроение, Екатеринбург


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