В Екатеринбурге объявлен конкурс к 300-летию города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, сферы услуг, индустрии гостеприимства и административно-офисных зданий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он посвящен празднованию 300-летия уральской столицы.

Конкурс направлен на повышение эстетической привлекательности оформления предприятий. Речь также идет о создании нарядного облика города и праздничного настроения у жителей и гостей столицы Урала.

Мероприятие проводится в два этапа. Первый пройдет с 22 по 28 августа, а второй – с 1 по 8 сентября 2023 года. Срок подачи заявки на участие в конкурсе – с 14 по 21 августа.

Как уточнили в мэрии, соревнование проводится в следующих номинациях:

предприятия бытового обслуживания населения;

предприятия индустрии гостеприимства;

деловые центры и административно-офисные здания;

предприятия торговли;

предприятия общественного питания;

торговые центры (комплексы);

предприятия, оказывающие автосервисные услуги;

нестационарные торговые объекты;

производители промышленной упаковки.

Как отмечают в администрации, компетентное жюри оценит комплексное тематическое оформление входных групп, витрин, благоустройство прилегающей территории и оформление помещений предприятий. Победителям будут вручены дипломы главы Екатеринбурга и памятные подарки.

С условиями использования логотипа к 300-летию Екатеринбурга можно ознакомиться на юбилейном портале уральской столицы. Там же можно получить сведения о праздничной программе и исторических фактах.