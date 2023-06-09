В Екатеринбурге объявлен конкурс к 300-летию города
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, сферы услуг, индустрии гостеприимства и административно-офисных зданий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он посвящен празднованию 300-летия уральской столицы.
Конкурс направлен на повышение эстетической привлекательности оформления предприятий. Речь также идет о создании нарядного облика города и праздничного настроения у жителей и гостей столицы Урала.
Мероприятие проводится в два этапа. Первый пройдет с 22 по 28 августа, а второй – с 1 по 8 сентября 2023 года. Срок подачи заявки на участие в конкурсе – с 14 по 21 августа.
Как уточнили в мэрии, соревнование проводится в следующих номинациях:
- предприятия бытового обслуживания населения;
- предприятия индустрии гостеприимства;
- деловые центры и административно-офисные здания;
- предприятия торговли;
- предприятия общественного питания;
- торговые центры (комплексы);
- предприятия, оказывающие автосервисные услуги;
- нестационарные торговые объекты;
- производители промышленной упаковки.
Как отмечают в администрации, компетентное жюри оценит комплексное тематическое оформление входных групп, витрин, благоустройство прилегающей территории и оформление помещений предприятий. Победителям будут вручены дипломы главы Екатеринбурга и памятные подарки.
С условиями использования логотипа к 300-летию Екатеринбурга можно ознакомиться на юбилейном портале уральской столицы. Там же можно получить сведения о праздничной программе и исторических фактах.