ФК "Урал" подписал нападающего сборной Косово
Нападающий норвежского "Викинга" Илдрен Ибрахимай продолжит свою карьеру в "Урале". Об этом Накануне.RU сообщил источник в екатеринбургском футбольном клубе.
В новую команду форвард перейдет свободным агентом, так как срок его договора с норвежцами истек 31 декабря. Предполагается, что игрок согласует с "Уралом" контракт на 3,5 года.
В двух последних сезонах Ибрахимай набрал 22 (11+11) очка по системе "гол + пас" в 57 матчах чемпионата Норвегии. Нападающий выступает за сборную Косово.
Стоит отметить, что екатеринбургский клуб уже анонсировал подписание форварда в своем Твиттере, но официально о переходе пока что не объявлял.
Прямо сейчас в кабинете президента клуба 😉#ПродолжаемУсиляться pic.twitter.com/VrPtgeWmgs— ФК Урал (@FCURAL) January 16, 2021
Напомним, что на этой неделе в стан "Урала" пришли еще три футболиста. Состав пополнили 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, 22-летний нападающий Артем Максименко и 21-летний защитник Арсен Адамов.