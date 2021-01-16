16 Января 2021
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ретро-мяч ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" подписал нападающего сборной Косово

Нападающий норвежского "Викинга" Илдрен Ибрахимай продолжит свою карьеру в "Урале". Об этом Накануне.RU сообщил источник в екатеринбургском футбольном клубе.

В новую команду форвард перейдет свободным агентом, так как срок его договора с норвежцами истек 31 декабря. Предполагается, что игрок согласует с "Уралом" контракт на 3,5 года.

В двух последних сезонах Ибрахимай набрал 22 (11+11) очка по системе "гол + пас" в 57 матчах чемпионата Норвегии. Нападающий выступает за сборную Косово.

Стоит отметить, что екатеринбургский клуб уже анонсировал подписание форварда в своем Твиттере, но официально о переходе пока что не объявлял.

Напомним, что на этой неделе в стан "Урала" пришли еще три футболиста. Состав пополнили 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, 22-летний нападающий Артем Максименко и 21-летний защитник Арсен Адамов.

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ФК "Урал" подписал нападающего сборной Косово

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Теги: Ибрахимай, нападающий, Урал, переход



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