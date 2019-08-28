19 Сентября 2020
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Политика В России
(2006) | Фото: newsinfo.ru

В Кремле прокомментировали возможное участие Путина в саммите G7

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите G7.

О таком визите "в прикладном плане" речи пока не идет, заявил пресс-секретарь главы государства.

"Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин", — сказал Песков, отметив, что Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу G7.

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Путин примет приглашение и сможет приехать. Трамп отметил, что Путин - гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет.

Следующее заседание "Большой семерки" пройдет в 2020 году в США, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Дональд Трамп на саммите G7, который завершился в Биаррице, поссорился со своими коллегами из "Большой семерки".

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В Кремле прокомментировали возможное участие Путина в саммите G7

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Теги: G7, Россия, Песков



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