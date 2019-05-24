20 Сентября 2020
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Армия и ВПК Южный ФО В России
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

В ВС РФ появилась новая должность главного сержанта

В Вооруженных силах РФ появилось новое звание, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Речь идет о должности главного сержанта. Как отмечается, командующий войсками ЮВО Александр Дворников провел встречу с главными сержантами воинских частей. Они прибыли на сбор в Ростов-на-Дону. Главные сержанты были отобраны из числа лучших военнослужащих в сержантском составе.

"Главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", - приводит слова Дворникова в пресс-службе.

В пресс-службе МО РФ рассказали Накануне.RU, что главный сержант - это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры.

Проводимый эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины.

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В ВС РФ появилась новая должность главного сержанта

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Теги: главный сержант, ВС РФ, ЮВО



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