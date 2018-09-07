Силуанов назначен национальным координатором РФ по делам СНГ

Первый зампред правительства РФ-министр финансов РФ Антон Силуанов назначен национальным координатором России по делам СНГ. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"МИДу России уведомить Исполнительный комитет СНГ о назначении национального координатора РФ по делам СНГ", - говорится в тексте документа.

Прежнее распоряжение Путина о нацкоординаторе в СНГ от 19 марта 2009 года признано утратившим силу.

Отметим, как сообщало Накануне.RU, ранее глава государства назначил Андрея Грозова постпредом РФ при СНГ в Минске.